В Южной Африке арестовали более 1200 человек за грабежи во время протестов в связи с арестом экс-президента Зумы

Об этом пишет голландское издание NOS .



1234 человека были арестованы в Южной Африке после того, как на прошлой неделе там начались беспорядки после заключения бывшего президента Джейкоба Зумы. В подстрекательстве к массовым беспорядкам подозреваются 12 человек.



По словам президента Cирила Рамафосы, страна переживает один из самых жестоких периодов с начала 1990-х годов, периода конца апартеида.



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Власть развернула около 2,5 тыс. солдат, чтобы помочь полиции навести порядок. Они размещены в крупных городах и стратегических местах, таких как аэропорты и правительственные здания.



13 июля вечером число погибших в результате беспорядков в Южной Африке увеличилось до 72.



Большинство жертв были разгромлены в результате массового ограбления магазинов и распределительных центров. Во время ограбления полиция вмешалась со светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Некоторых людей смертельно ранило во время ограбления банкоматов и стрельбы.

29 июня Зума был приговорен к 15 месяцам заключения за неуважение к судам - он не явился на заседание по его возможной коррупции.

Это первый случай в истории страны, когда экс-президент сядет в тюрьму.

Зума отказался сдаться полиции, но 8 июля его фонд заявил, что он "решил подчиниться".