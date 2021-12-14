В Южном Судане от неизвестной болезни скончались по меньшей мере 89 человек, ВОЗ начала исследование

Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает BBC .



На минувшей неделе министерство здравоохранения Южного Судана сообщило, что неизвестная болезнь унесла жизни десятков человек. Эпицентром заболевания стал район, который недавно сильнее всего пострадал от самого большого за последние 60 лет наводнения.



Местный чиновник сказал, что образцы, собранные в этом регионе, дали отрицательные результаты тестов на холеру.



"Мы решили послать группу быстрого реагирования, чтобы оценить риски и провести расследование; именно тогда они смогут собрать образцы у больных людей, но предварительно мы получили информацию о 89 смертях", - сообщила представительница ВОЗ Шейла Бая.

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