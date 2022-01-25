В Южнокитайском море разбился истребитель США: пострадали не менее 7 человек
В Южнокитайском море при посадке на авианосец Carl Vinson разбился американский истребитель F-35, в результате чего 7 моряков получили травмы
Об этом пишет Al Jazeera .
По словам командования Тихоокеанского флота США, в результате неудачного приземления истребителя на палубу атомного авианосца пострадало не менее 7 моряков.
Инцидент произошел с самолетом F-35C Lightning II, вылетавшим с авианосца USS Carl Vinson.
"Пилот безопасно катапультировался с самолета и был эвакуирован военным вертолетом", - отметили в командовании флота, уточнив, что сейчас его состояние стабильное.
Трое моряков были эвакуированы в госпиталь в Маниле, столице Филиппин. Они также находятся в стабильном состоянии. Еще четырем людям оказали первичную медицинскую помощь на борту авианосца.
В Тихоокеанском флоте заявили, что расследуют причину аварии, но не сообщают, получил ли повреждения авианосец.
Al Jazeera пишет, что США в последнее время организует обучение и маневры в Южнокитайском море, которое Китай называет своими территориальными водами. КНР имеет конфликты с соседними странами, в частности с Филиппинами и Малайзией, по поводу права на судоходство в Южнокитайском море.
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