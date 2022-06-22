В "Ювентусе" задумались над возвращением Роналду, - СМИ

Об этом сообщает Diario Sport .

Главный тренер Массимилиано Аллегри попросил боссов "Ювентуса" поднять уровень и статус туринского клуба, за последние два сезона потерявшего лидерство в Италии.

По информации источника, "Ювентус" может взорвать рынок трансфером вингера ПСЖ Неймара и возвращением Криштиану Роналду из МЮ. Однако обоим футболистам придется пойти на существенное понижение зарплаты.

ПСЖ готов продать Неймара летом, а Роналду обеспокоен трансферной политикой "Манчестер Юнайтед", куда он перешел только прошлым летом.

Но трансферы Неймара и Роналду не приоритетны. Сейчас цели "Ювентуса" – подписать Анхеля Ди Марию и Поля Погба.

Звездный форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рискует впервые в карьере пропустить розыгрыш Лиги чемпионов , если не уйдет из МЮ.

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