В "Ювентусе" сделали заявление о будущем Роналду в Турине

Об этом сообщает Football Italia .

По его словам, "Ювентус" не получал от Роналду никаких сигналов о желании покинуть команду.

"Роналду сейчас в отпуске, мы не получили никаких сигналов о том, что он оставляет" Ювентус ", мы ждем его, и он вернется примерно 25 июля", - сказал Недвед.

Контракт 36-летнего португальца с туринцами расчитан до лета 2022 года.

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, сыграл за клуб 131 матч, забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи.