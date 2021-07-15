В "Ювентусе" сделали заявление о будущем Роналду в Турине
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что португальский форвард Криштиану Роналду не сигнализировал о желании покинуть туринский клуб
Об этом сообщает Football Italia .
По его словам, "Ювентус" не получал от Роналду никаких сигналов о желании покинуть команду.
"Роналду сейчас в отпуске, мы не получили никаких сигналов о том, что он оставляет" Ювентус ", мы ждем его, и он вернется примерно 25 июля", - сказал Недвед.
Контракт 36-летнего португальца с туринцами расчитан до лета 2022 года.
Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, сыграл за клуб 131 матч, забил 101 гол и отдал 22 голевые передачи.
- Напомним, 14 июля в Испании обнародовали записи телефонных разговоров президента "Реала" Флорентино Переса, который назвал тогдашнего лидера мадридского клуба Криштиану Роналду - идиотом.
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