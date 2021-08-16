В "Ювентусе" решили попрощаться с Роналду
Туринский "Ювентус" готов прекратить сотрудничество с Криштиану Роналду
Об этом сообщает Marca .
По информации источника, Роналду раздумывает о своем уходе из "Ювентуса", а боссы туринцев также готовы проститься с 36-летним португальцем. Это поможет итальянцам сократить расходы на заработную плату.
Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Португалец провел за туринцев 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.
Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2021 года.
- Напомним, 15 июля вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что Криштиану Роналду не сигнализировал о желании покинуть туринский клуб .
- 12 августа стало известно, что французский ПСЖ планирует усилить состав нападающим итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.24Продажа 31.64
- Актуальное
- Важное