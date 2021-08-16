В "Ювентусе" решили попрощаться с Роналду

Об этом сообщает Marca .

По информации источника, Роналду раздумывает о своем уходе из "Ювентуса", а боссы туринцев также готовы проститься с 36-летним португальцем. Это поможет итальянцам сократить расходы на заработную плату.



Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Португалец провел за туринцев 133 матча, забил 101 гол и сделал 22 результативные передачи.

Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, 15 июля вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед заявил, что Криштиану Роналду не сигнализировал о желании покинуть туринский клуб .

12 августа стало известно, что французский ПСЖ планирует усилить состав нападающим итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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