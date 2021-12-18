В ЮНИСЕФ призвали не закрывать школы из-за COVID-штамма "Омикрон"

Об этом сообщило китайское информагентство Синьхуа .

“По возможности следует избегать общего закрытия школ. Когда растет распространение COVID-19, школы должны закрываться последними, а открываться – первыми”, - сказала Форе.

Она подчеркнула, что "еще одна волна закрытия школ станет катастрофой".

"Доказательства бесспорны: длительные общие закрытия школ, ограниченные доступные учащимся, преподаватель и родителям ресурсы, а также нехватка доступа к дистанционному обучению уничтожила десятилетие прогресса в образовании и существенно изменила детство", - подчеркнула дипломат.

Форе добавила, что с закрытием школ дети потеряли не только знания, но и социальную составляющую обучения.



"Нынешнее поколение детей школьного возраста за свою жизнь вместе может потерять $17 трлн недополученных доходов", - отмечает глава ЮНИСЕФ.



Она отметила эффективность других средств противостояния пандемии в учебных заведениях.



"Нам также следует увеличить финансирование цифровой связи, чтобы ни один ребенок не был брошен", - заверила Форе.