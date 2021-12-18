В ЮНИСЕФ призвали не закрывать школы из-за COVID-штамма "Омикрон"
Глава детского фонда ЮНИСЕФ Генриетта Форе заявила, что закрытие учебных заведений должно быть последним мероприятием в борьбе со штаммом "Омикрон"
Об этом сообщило китайское информагентство Синьхуа .
“По возможности следует избегать общего закрытия школ. Когда растет распространение COVID-19, школы должны закрываться последними, а открываться – первыми”, - сказала Форе.
Она подчеркнула, что "еще одна волна закрытия школ станет катастрофой".
"Доказательства бесспорны: длительные общие закрытия школ, ограниченные доступные учащимся, преподаватель и родителям ресурсы, а также нехватка доступа к дистанционному обучению уничтожила десятилетие прогресса в образовании и существенно изменила детство", - подчеркнула дипломат.
Форе добавила, что с закрытием школ дети потеряли не только знания, но и социальную составляющую обучения.
"Нынешнее поколение детей школьного возраста за свою жизнь вместе может потерять $17 трлн недополученных доходов", - отмечает глава ЮНИСЕФ.
Она отметила эффективность других средств противостояния пандемии в учебных заведениях.
"Нам также следует увеличить финансирование цифровой связи, чтобы ни один ребенок не был брошен", - заверила Форе.
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