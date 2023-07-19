В ЮАР заявили, что саммит БРИКС вместо Путина посетит Лавров

Об этом заявила пресс-служба президента ЮАР Сирила Рамафосы.

"Президент Сирил Рамафоса подтвердил готовность ЮАР принять исторический 15-й саммит стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Это будет первый саммит БРИКС, который состоится лично после появления пандемии COVID-19 и последующих глобальных ограничений", - отметили в пресс-службе южноафриканского лидера.

Рамафоса, готовя саммит, провел ряд консультаций, последняя из которых состоялась вечером 18 июля.

"По взаимному согласию президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но Российскую Федерацию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров", – говорится в сообщении пресс-службы.



Таким образом, в саммите примут участие президенты Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Что известно о саммите БРИКС

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Решение МКС связано с военными преступлениями Путина и Львово-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Уже 30 мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МКС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

14 июля Сирил Рамафоса говорил, что Путин лично посетит саммит БРИКС.