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В ЮАР стартует саммит лидеров БРИКС: прибыли Лавров и Си Цзиньпин

22 августа, 2023 вторник
10:07
Мир

В южноафриканском Йоханнесбурге во вторник, 22 августа, стартует саммит лидеров стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки

Об этом сообщает Еспресо.

Это уже 15-й саммит глав государств и правительств этих стран. Он продлится с 22 по 24 августа.

В ЮАР уже прибыли лидер Китая Си Цзиньпин и министр иностранных дел России Сергей Лавров, поехавший на саммит вместо диктатора Владимира Путина. Путин планирует присоединиться виртуально.

Си Цзиньпин назвал саммит БРИКС "важной исторической вехой", а также считает, что мероприятие укрепит солидарность между развивающимися странами.

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Во вторник вечером лидеры проведут минивстречу и ужин, где предположительно обсудят рамки и критерии приема новых стран.

О чем будут говорить на БРИКС

По данным Reuters , на встрече речь пойдет о расширении использования местных валют стран-членов блока. При этом южноафриканские организаторы саммита заявили, что не будут обсуждаться "валюта БРИКС". Ранее с соответствующей инициативой как альтернативой долларовой зависимости выступила Бразилия.

Также будут обсуждаться и расширения блока. Это давняя цель КНР, там надеются, что более широкое членство прибавит вес группировке, в которой уже проживает около 40% мирового населения и производится четверть мирового ВВП.

В настоящее время более 40 стран, включая Иран, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Аргентину, Алжир, Боливию, Индонезию, Египет, Эфиопию, Кубу, Демократическую Республику Конго, Коморские острова, Габон и Казахстан, выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС. южноафриканские чиновники Из них почти два десятка официально обратились с просьбой о приеме.

Они рассматривают БРИКС как альтернативу глобальным организациям, в которых доминируют традиционные западные государства, и надеются, что членство откроет преимущества, включая финансирование развития, увеличение торговли и инвестиций.

Недовольство глобальным порядком среди развивающихся стран усилилось из-за пандемии COVID-19, когда богатые страны накопили спасательные вакцины, пишет издание.

Отмечается, нефтяной супертяж Саудовская Аравия была среди более десятка стран, принимавших участие в переговорах "друзей БРИКС" в Кейптауне в июне. Россия и Бразилия поддержали присоединение к БРИКСу. В июле 2022 года Аргентина заявила, что получила официальную поддержку Китая в своей попытке присоединиться к группе.

Эфиопия, одна из самых быстрорастущих экономик Африки, заявила в июне, что подала запрос на присоединение к блоку, а представитель министерства иностранных дел сообщил, что страна будет продолжать сотрудничество с международными учреждениями, которые могут защитить ее интересы.

Президент Боливии Луис Арсе выразил заинтересованность в членстве в БРИКС и, как ожидается, примет участие в саммите. Его правительство сказало в июле, что намерено уменьшить зависимость от доллара США для внешней торговли, вместо этого вернувшись к китайскому юаню, согласно заявленной цели лидеров БРИКС уменьшить зависимость от американской валюты.

В июле Алжир подчеркнул, что подал заявку на членство в БРИКС и стал акционером Нового банка развития, так называемого Банка БРИКС. Североафриканское государство имеет богатые нефтяные и газовые ресурсы и стремится диверсифицировать свою экономику и укрепить партнерство с Китаем и другими странами.

Что известно о БРИКСе и саммите

Бразилия, Россия, Индия и Китай являются основателями БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Кроме геополитики группа фокусируется на экономическом сотрудничестве и увеличении многосторонней торговли и развития.

Акроним БРИКС был придуман в 2001 году тогдашним главным экономистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом в исследовательской статье, подчеркивавшей потенциал роста Бразилии, России, Индии и Китая. Блок был основан в качестве неформального клуба в 2009 году, чтобы обеспечить платформу для своих членов, чтобы бросить вызов мировому порядку, где доминируют Соединенные Штаты и их западные союзники.

Его создание инициировала Россия. Группа не является официальной многосторонней организацией как ООН, Всемирный банк или Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Главы государств и правительств стран-участниц собираются ежегодно, причем каждая страна берет на себя однолетнее председательство в группе.

Отметим, Южная Африка, самый маленький член с точки зрения экономического влияния и численности населения, была первой страной, выигравшей от расширения блока в 2010 году, когда группировка стала известной как БРИКС.

В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

В конце мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МКС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

А 14 июля Сирил Рамафоса говорил , что Путин лично посетит саммит БРИКС. А затем президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

Уже 19 июля стало известно, что Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР из-за того, что его могут там арестовать по требованию МКС. Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Путин примет участие онлайн. В Госдепе США назвали его "международным изгоем".

Впоследствии стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин лично примет участие во встрече лидеров стран БРИКС в ЮАР.

21 августа CNN писало , что неявка российского диктатора Владимира Путина на саммит БРИКС свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов лидера РФ.

Также Financial Times предполагало , что сразу несколько стран могут пригласить в БРИКС на саммите.

Россия
Китай
Индия
Бразилия
Африка
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