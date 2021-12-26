В ЮАР скончался лауреат Нобелевской премии и борец с апартеидом Десмонд Туту

Об этом сообщает BBC.

Туту был одним из самых известных борцов с апартеидом в ЮАР, за что был удостоен Нобелевской премии. В 1985 году он стал первым темнокожим епископом в стране, а в 1986 – первым архиепископом. До 1996 года он служил архиепископом Кейптауна.

Туту скончался через месяц с небольшим после последнего президента ЮАР времен апартеида - Фредерика Виллема де Клерка, который управлял страной с 1989 по 1994 год. После него президентом стал Нельсон Мандела, занимавший должность в 1994-1999 годах.

Туту был посредником в переговорах между Манделой и де Клерком, а после прихода Манделы к власти возглавил комитет, занимавшийся расследованием случаев нарушения прав человека во время апартеида.

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