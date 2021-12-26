В ЮАР скончался лауреат Нобелевской премии и борец с апартеидом Десмонд Туту
В ЮАР на 91 году жизни скончался лауреат Нобелевской премии мира 1984 года и борец с режимом апартеида Десмонд Туту
Об этом сообщает BBC.
Туту был одним из самых известных борцов с апартеидом в ЮАР, за что был удостоен Нобелевской премии. В 1985 году он стал первым темнокожим епископом в стране, а в 1986 – первым архиепископом. До 1996 года он служил архиепископом Кейптауна.
Туту скончался через месяц с небольшим после последнего президента ЮАР времен апартеида - Фредерика Виллема де Клерка, который управлял страной с 1989 по 1994 год. После него президентом стал Нельсон Мандела, занимавший должность в 1994-1999 годах.
Туту был посредником в переговорах между Манделой и де Клерком, а после прихода Манделы к власти возглавил комитет, занимавшийся расследованием случаев нарушения прав человека во время апартеида.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное