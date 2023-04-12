Об этом заявил спикер президента ЮАР Винсент Магвеня, передает The Guardian .

"Ожидается, что все главы государств примут участие в саммите. Но теперь у нас есть палка в колесе в виде этого ордера МУС. Это диктует необходимость дальнейших договоренностей относительно того, как этим управлять, и эти договоренности уже ведутся. Как только они будут завершены, будут сделаны необходимые заявления", - сказал спикер президента ЮАР.

Напомним, что Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР входят в межгосударственный союз БРИКС, основанный в 2006 году.

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.

Ранее в Бразилии намекнули, что Путин может быть арестован на территории страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом.

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