В ЮАР считают, что ордер МУС на арест Путина вставляет им палки в колеса.
В ЮАР считают, что ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный судом в Гааге, вставляет им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе
Об этом заявил спикер президента ЮАР Винсент Магвеня, передает The Guardian .
"Ожидается, что все главы государств примут участие в саммите. Но теперь у нас есть палка в колесе в виде этого ордера МУС. Это диктует необходимость дальнейших договоренностей относительно того, как этим управлять, и эти договоренности уже ведутся. Как только они будут завершены, будут сделаны необходимые заявления", - сказал спикер президента ЮАР.
Напомним, что Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР входят в межгосударственный союз БРИКС, основанный в 2006 году.
- 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.
- Ранее в Бразилии намекнули, что Путин может быть арестован на территории страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом.
Читайте также: Прокурор Гааги заявил, что ордер МУС на арест Путина будет действовать до конца его жизни
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.07
-
EUR
Покупка 40.32Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное