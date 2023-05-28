Об этом сообщает Reuters.

"Президент решил начать расследование из-за серьезности обвинений (со стороны США относительно передачи оружия России, – ред.) , степени общественного интереса и влияния этого вопроса на международные отношения Южной Африки", - говорится в заявлении Администрации президента ЮАР.

Также добавляется, что у комиссии будет шесть недель для проведения расследования.

Ожидается, что президент получит окончательный отчет в течение двух недель после завершения расследования.