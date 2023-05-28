В ЮАР проведут расследование по обвинению посла США в поставке оружия России
Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса создал комиссию по расследованию обвинений со стороны посла США в том, что в прошлом году российское судно забрало оружие с военно-морской базы вблизи Кейптауна
Об этом сообщает Reuters.
"Президент решил начать расследование из-за серьезности обвинений (со стороны США относительно передачи оружия России, – ред.) , степени общественного интереса и влияния этого вопроса на международные отношения Южной Африки", - говорится в заявлении Администрации президента ЮАР.
Также добавляется, что у комиссии будет шесть недель для проведения расследования.
Ожидается, что президент получит окончательный отчет в течение двух недель после завершения расследования.
- 26 апреля в ЮАР возразили, что будут выходить из Международного уголовного суда.
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