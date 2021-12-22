В ЮАР прошел пик заболеваемости "Омикроном"

Об этом сообщает Reuters .



В среду, 22 декабря, ученые из ЮАР сообщили о падении количества ежедневных заражений COVID-19 в провинции Гаутенг, одном из первых в мире мест, где был зафиксирован штамм "Омикрон".



В Национальном институте инфекционных заболеваний Южной Африки (NICD) заявили, что данные страны свидетельствуют о не слишком высокой тяжести этого варианта коронавируса, хотя для точных выводов еще требуются дополнительные исследования.



В трех других провинциях страны также снижается уровень заболеваемости, хотя в других частях Южной Африки количество случаев все еще растет.



В институте отметили, что уменьшение количества выявленных заражений в некоторых случаях может быть связано с более низким уровнем тестирования во время праздников.



Уровень госпитализации из-за осложнений от COVID-19 также ниже, чем во время предыдущих волн коронавируса. При этом смертность также меньше, чем раньше, и люди находятся в больницах более короткий период.



Согласно данным института, около 87% умерших от коронавируса в ЮАР с 7 ноября по 18 декабря были невакцинированы или не полностью вакцинированы.

26 ноября в Южной Африке впервые выявили случаи штамма коронавируса "Омикрон".