В ЮАР приговоренный к тюремному заключению экс-президент страны сдался полиции

Об этом сообщает Радио Свобода .

29 июня Зума был приговорен к 15 месяцам заключения за неуважение к судам - он не явился на заседание по его возможной коррупции.



Это первый случай в истории страны, когда экс-президент сядет в тюрьму.

Зума отказался сдаться полиции, но 8 июля его фонд заявил, что он "решил подчиниться".



Экс-президента отправили в исправительный центр Эсткур в его провинции Квазулу-Натал.



Зуму обвиняют в мошенничестве, коррупции, рэкете и отмывании денег.