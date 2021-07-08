В ЮАР приговоренный к тюремному заключению экс-президент страны сдался полиции
Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума решил сдаться полиции
Об этом сообщает Радио Свобода .
29 июня Зума был приговорен к 15 месяцам заключения за неуважение к судам - он не явился на заседание по его возможной коррупции.
Это первый случай в истории страны, когда экс-президент сядет в тюрьму.
Зума отказался сдаться полиции, но 8 июля его фонд заявил, что он "решил подчиниться".
Экс-президента отправили в исправительный центр Эсткур в его провинции Квазулу-Натал.
Зуму обвиняют в мошенничестве, коррупции, рэкете и отмывании денег.
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