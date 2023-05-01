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В ЮАР предупредили Кремль, что арестуют Путина, если он прилетит на саммит БРИКС, - СМИ

1 мая, 2023 понедельник
10:08
Мир

Власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС

Об этом пишет южноафриканская газета Sunday Times .

По данным издания, власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от идеи визита. Неназванные чиновники утверждают, что Претория ведет переговоры с Москвой и предлагает Путину принять участие в саммите БРИКС с помощью видеосвязи. Если российский диктатор прилетит в ЮАР, его придется арестовать по решению Международного уголовного суда в Гааге по обвинению в военных преступлениях в Украине.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", – сказал представитель правительства ЮАР.

Sunday Times также сообщает, что на прошлой неделе президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил специальный правительственный комитет, который должен изучить варианты действий властей по выдаче ордера на арест Путина.

По словам собеседника издания, этот комитет пока не может найти никаких вариантов, которые позволили бы Путину приехать.

"Единственный вариант, который у нас есть, это участие Путина в саммите с помощью Teams или Zoom из Москвы", – рассказал источник.

Выполнение решений МКС является обязательным для стран, подписавших Римский статут.

Саммит БРИКС состоится в Южной Африке в августе 2023 года.

Владимир Путин
Криминал
Война с Россией
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