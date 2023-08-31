В Йоханнесбурге в результате пожара погибли по меньшей мере 73 человека. Зеленский выразил соболезнования
В крупнейшем городе Южной Африки в Йоханнесбурге в результате пожара в многоэтажном доме погибли по меньшей мере 73 человека. Президент Украины отреагировал на трагедию
Об этом информирует Sky News .
Отмечается, что пожар в пятиэтажном доме вспыхнул ночью, пока известно о по меньшей мере 73 погибших и 52 раненых. Среди жертв - пятеро детей, младший был один год.
Пожарные начали эвакуацию людей по прибытии на место происшествия, на ликвидацию возгорания ушло три часа. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.
Спикер чрезвычайников сообщил, что количество жертв может возрасти, поскольку часть людей заблокирована внутри здания. Пожарные исследовали только три из пяти этажей. По словам местных, в общей сложности в здании могли проживать около 200 человек.
На трагедию в Йоханнесбурге отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
"От себя лично и от народа Украины выражаю глубокие соболезнования Президенту ЮАР Сирилу Рамафоси и всем родным и близким погибших в пожаре в Йоханнесбурге. Ужасная трагедия. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он в соцсети X (twitter).
- 13 августа в одной из многоэтажек во французском городе Грасс произошел пожар. Погибли три человека и по меньшей мере 17 травмированы.
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