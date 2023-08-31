В Йоханнесбурге в результате пожара погибли по меньшей мере 73 человека. Зеленский выразил соболезнования

Об этом информирует Sky News .

Отмечается, что пожар в пятиэтажном доме вспыхнул ночью, пока известно о по меньшей мере 73 погибших и 52 раненых. Среди жертв - пятеро детей, младший был один год.

Пожарные начали эвакуацию людей по прибытии на место происшествия, на ликвидацию возгорания ушло три часа. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

Спикер чрезвычайников сообщил, что количество жертв может возрасти, поскольку часть людей заблокирована внутри здания. Пожарные исследовали только три из пяти этажей. По словам местных, в общей сложности в здании могли проживать около 200 человек.

На трагедию в Йоханнесбурге отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"От себя лично и от народа Украины выражаю глубокие соболезнования Президенту ЮАР Сирилу Рамафоси и всем родным и близким погибших в пожаре в Йоханнесбурге. Ужасная трагедия. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он в соцсети X (twitter).