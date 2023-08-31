Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Йоханнесбурге в результате пожара погибли по меньшей мере 73 человека. Зеленский выразил соболезнования

В Йоханнесбурге в результате пожара погибли по меньшей мере 73 человека. Зеленский выразил соболезнования

31 августа, 2023 четверг
14:41
Мир

В крупнейшем городе Южной Африки в Йоханнесбурге в результате пожара в многоэтажном доме погибли по меньшей мере 73 человека. Президент Украины отреагировал на трагедию

Об этом информирует Sky News .

Отмечается, что пожар в пятиэтажном доме вспыхнул ночью, пока известно о по меньшей мере 73 погибших и 52 раненых. Среди жертв - пятеро детей, младший был один год.

Пожарные начали эвакуацию людей по прибытии на место происшествия, на ликвидацию возгорания ушло три часа. В настоящее время идет поисково-спасательная операция.

Спикер чрезвычайников сообщил, что количество жертв может возрасти, поскольку часть людей заблокирована внутри здания. Пожарные исследовали только три из пяти этажей. По словам местных, в общей сложности в здании могли проживать около 200 человек.

На трагедию в Йоханнесбурге отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"От себя лично и от народа Украины выражаю глубокие соболезнования Президенту ЮАР Сирилу Рамафоси и всем родным и близким погибших в пожаре в Йоханнесбурге. Ужасная трагедия. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал он в соцсети X (twitter).

  • 13 августа в одной из многоэтажек во французском городе Грасс произошел пожар. Погибли три человека и по меньшей мере 17 травмированы.
Владимир Зеленский
Африка
Читайте также:
Шахтар, Ярослав Ракицький
31 августа, 2023 четверг
Лига чемпионов: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Шахтер"
окупанти
30 августа, 2023 среда
Британская разведка объяснила, почему российские военные отказываются воевать против Украины
спека
30 августа, 2023 среда
В Киеве третий день фиксируют температурные рекорды
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 40.73
    Продажа 41.81
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
31 августа
15:28
На Запорожье оккупанты держат в яме и почти не кормят военных РФ, отказавшихся идти в бой, - Маляр
15:19
Фильм "Мирный-21" вошел в топ-10 украинского Netflix
15:11
В Киеве зафиксировали 11 температурных рекордов за четыре дня
15:03
Обновлено
Бен Уоллес ушел в отставку с должности министра обороны Британии. Вместо него назначили Гранта Шеппса
14:56
После визита в Китай телефоны британской дипмиссии уничтожат во избежание шпионажа, - СМИ
14:48
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:36
Представитель Чехии в НАТО назвал три условия вступления Украины в Альянс
14:23
Эксклюзив
Умеров
Журналист Муждабаев: вероятность назначения Умерова на должность министра обороны Украины близка к 100%
14:04
Стипендия имени Левко Лукьяненко: названо количество политзаключенных, получивших выплаты за август
14:03
Эксклюзив
Министр обороны не помогал Украине в вопросах обеспечения оружием: соучредитель независимой группы "Наши деньги" прокомментировал возможное увольнение Резникова
14:00
OPINION
Обзор ситуации в экономике и на финансовых рынках Украины
13:50
Евросолидарность
"Евросолидарность" требует обязательного декларирования Офиса президента, руководителей госпредприятий и военных тыловиков
13:47
Дальнобойное оружие украинского производства поразило цель за 700 км, - Зеленский
13:42
Армия дронов: на передовую отправят более тысячи БПЛА и роботизированные системы
13:37
Ученые выяснили, как кишечные бактерии влияют на развитие детских аллергий
13:30
На фото участники встречи контактной группы по обороне Украины "Рамштайн-3"
Очередное заседание в формате "Рамштайн" планируют провести 19 сентября
13:21
Обновлено
Под Краматорском разбились два украинских вертолета Ми-8: предварительно 6 погибших
13:19
Импорт нефти из РФ в Индию упал до минимума за семь месяцев
13:15
Подростки сняли флаг РФ во временно оккупированном Мариуполе, их разыскивают российские спецслужбы
13:14
ЦНС: Кремль планирует к середине сентября вывезти большинство вагнеровцев в Африку
13:10
Инцидент с застрелившим нарушителя патрульным: в ГБР заявили, что доказательств наличия алкоголя в крови погибшего пока нет
12:59
РФ ударила по центру Купянска: получил ранения мужчина
12:52
СБУ задержала украинских бизнесменов, подозреваемых в продаже втридорога танковых двигателей для ВСУ
12:52
Лукашенко
Лукашенко назвал требования Польши и стран Балтии вывести ЧВК Вагнера из Беларуси необоснованными и глупыми
12:48
Зеленский "провалил" свою первую встречу с Байденом, американский президент был "сердит", - The Guardian о книге Франклина Фоера
12:47
Twitter разрешил платным пользователям скрывать свои лайки
12:47
Ученые обнаружили у голых слепышей ген, который может помочь людям жить дольше
12:41
Инцидент с патрульным в Днепре: экс-нардеп Кириленко сравнил женщин-полицейских с проститутками
12:39
Россияне начали проводить "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, - ЦНС
12:23
Обновлено
Летели на Москву и Брянск: в России заявили о сбитии беспилотников
12:21
Эксклюзив
В ГУР объяснили, как россияне использовали уничтоженные в Пскове Ил-76
12:18
Ученые установили, какая лучшая температура воздуха для качественного сна
12:00
Псевдовыборы на временно оккупированных территориях: СБУ идентифицировала более 3,5 тыс. возможных организаторов и участников
12:00
OPINION
Тигр и Евфрат украинского образования
11:46
Мифы вокруг истории и вся правда о рашизме: в Украине запустили просветительский проект
11:46
"Украинская бронетехника" возобновила производство минометов разных калибров: В этом году уже поставила Силам Обороны более 600 единиц
11:43
электроэнергиия
Украина отремонтировала более 60% энергоблоков ТЭС
11:41
Военные передали более 1500 книг на украинском языке детям, которые лечатся в областных медучреждениях
11:31
Курс валют на 31 августа: стоимость доллара и евро в обменниках падает
11:16
ИИ победил трех профессиональных пилотов в гонке дронов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV