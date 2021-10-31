В Йемене произошел теракт вблизи аэропорта, по меньшей мере 12 погибших

Об этом сообщает Reuters .

У входа в аэропорт Адена в субботу, 30 октября, взорвался заминированный автомобиль.

Начиненная взрывчаткой машина была взорвана у наружных ворот аэродрома.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек.

С 2015 года в Йемене идет гражданская война между сторонниками президента Абда Раббо Мансура Хади и повстанцами-хуситами. Первых поддерживает Саудовская Аравия, а вторых – Иран.

Хуситы контролируют север страны, в том числе столицу — город Сана. Поэтому правительство заседает в городе Аден, крупнейшем порту Йемена.

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