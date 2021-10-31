В Йемене произошел теракт вблизи аэропорта, по меньшей мере 12 погибших
В результате взрыва у входа в аэропорт города Аден в Йемене погибли по меньшей мере 12 человек
Об этом сообщает Reuters .
У входа в аэропорт Адена в субботу, 30 октября, взорвался заминированный автомобиль.
Начиненная взрывчаткой машина была взорвана у наружных ворот аэродрома.
В результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек.
С 2015 года в Йемене идет гражданская война между сторонниками президента Абда Раббо Мансура Хади и повстанцами-хуситами. Первых поддерживает Саудовская Аравия, а вторых – Иран.
Хуситы контролируют север страны, в том числе столицу — город Сана. Поэтому правительство заседает в городе Аден, крупнейшем порту Йемена.
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