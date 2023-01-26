В YASNO заявили об ограничении электроэнергии для Киева и Днепропетровщины
В YASNO подробно объяснили ограничения электроэнергии, которые 27 января ждут жителей Киева и Днепропетровщины
Об этом генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко написал в Facebook.
"Выстояли очередной обстрел. Есть разрушение энергетической инфраструктуры по меньшей мере на Киевщине и Днепропетровщине. Но коллегам удалось возобновить электроснабжение. Более того, после обеда вернулись к стабилизационным графикам в Киеве и Днепропетровской области. Все продолжают работать над восстановлением и чтобы свет становился больше в каждом доме" , – пишет Коваленко.
На пятницу, 27 января, Киеву было выделено 991 МВт днем и 663 МВт ночью. Днепра и области – 1200 МВт днем и 1208 МВт ночью.
- В четверг, 26 января, Россия атаковала Украину ракетами. В направлении Киева противовоздушная оборона сбила более 20 ракет.
- Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских обстрелов Украины 26 января, самая сложная ситуация с энергией сложилась во Львовской, Винницкой, Одесской и Киевской областях.
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