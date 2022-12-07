В Yasno сообщили, до когда будут продолжаться отключения света
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что отключение света будет продолжаться в Украине как минимум до конца марта
Об этом Коваленко сказал в эфире телемарафона
По словам гендиректора Yasno, самая тяжелая ситуация со светом – в Одесской и Киевской областях.
"Есть ограничения по генерации по всей стране, поэтому энергетикам еще нужно время. Речь идет о днях, а не о часах или неделях. Есть много вопросов, когда мы вообще откажемся от графиков и будет у нас 100% свет. До конца марта – базовый сценарий, который будет для нас хорош, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", – говорит генеральный директор YASNO Сергей Коваленко
- 5 декабря в Yasno объяснили, что Украина продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы, а не продавать электроэнергию партнерам.
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