В Yasno сообщили, до когда будут продолжаться отключения света

Об этом Коваленко сказал в эфире телемарафона

По словам гендиректора Yasno, самая тяжелая ситуация со светом – в Одесской и Киевской областях.

"Есть ограничения по генерации по всей стране, поэтому энергетикам еще нужно время. Речь идет о днях, а не о часах или неделях. Есть много вопросов, когда мы вообще откажемся от графиков и будет у нас 100% свет. До конца марта – базовый сценарий, который будет для нас хорош, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках", – говорит генеральный директор YASNO Сергей Коваленко

5 декабря в Yasno объяснили, что Украина продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы, а не продавать электроэнергию партнерам.

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