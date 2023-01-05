Об этом гендиректор YASNO Сергей Коваленко написал в фейсбуке.

Он отметил, что 4 января было первым днем, когда система работала в полноценных стабилизационных графиках. Благодаря усилиям энергетиков сейчас электричества могут отключать абонентов не группами, а используя всего 5-6 очередей в одной группе.

При этом Коваленко подчеркнул, что могут быть и отключения вне графиков.

"Могут ли сейчас происходить отключения вне графика? Да, если они аварийные. И здесь не нужно удивляться: аварии на линиях раньше случались, так же как и сейчас. Поэтому внимательно следите за графиками, не включайте всю технику в розетки одновременно. Если у вас нет света вне графика, посмотрите на сайт ДТЭК "Киевские электросети", в чем может быть причина. Если у вас локальная авария - обращайтесь к коллегам в социальные сети", - посоветовал гендиректор компании.

В Днепре ограничения такие же, как и было 3 января, отключения также идут по графику.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" заявлял, что атаки россиян на украинскую энергосистему теоретически могут вызвать блекаут, но на практике такая вероятность достаточно низкая.

3 января ДТЭК ввел новые графики стабилизационных отключений на территории Киевской области. Теперь групп потребителей четыре. А новый график отключения света состоит из трех категорий.

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