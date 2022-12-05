Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Энергосистема Украины продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы. И здесь я хочу развеять измену, что Украина продает электроэнергию. 10 октября власти запретили коммерческий экспорт электроэнергии. Мы не экспортируем электроэнергию", – написал он.

По его словам, некоторые могут показать скриншоты с сайта ENTSO-E, на которых видно, что экспорт есть.

"Объясняю. На сайте entsoe.eu есть дашборд с вкладкой Scheduled Commercial Exchanges, то есть коммерческие поставки. Там у Украины и на импорт, и на экспорт - ничего", - отмечает Коваленко.

Он отмечает, что есть вкладка Cross-Border Physical Flow, где показывается результат балансировки систем. Украина получает определенные объемы электроэнергии от систем европейских стран и отдает те же объемы в системы европейских стран, балансируя их.

По его словам, энергосистема Украины продолжает работать синхронно с энергосистемой Европы, и именно поэтому вследствие повреждения украинских энергосетей 23 ноября исчез свет в части Молдовы.

"Например, вчера Словакия отдала в Украину с 12 до 1 часа ночи 282 МВт. И отдала Румынии 201 МВт. Есть еще Молдова, которая передает нам, а мы от нее – передаем Венгрии. Как часть европейской энергосистемы. То есть никакого коммерческого экспорта, Украина не продает электроэнергию", - добавил гендиректор Yasno.

Начиная с понедельника, 5 декабря 2022 года, четыре региона Украины перешли к привычным графикам отключения электроэнергии. А именно Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области.

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