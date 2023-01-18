Об этом он написал в facebook.

По его словам, из-за большого дефицита отключения будут затрагивать и светло-серые зоны графиков.

"Очередной день в экстренных отключениях в Киеве. Но мы уже максимально приблизились к стабилизационным графикам. Ориентируемся, что завтра город включится в них. Однако дефицит остается значительным. Сегодня объемы потребления составляли 952 МВт днем. На завтра НЭК дает ограничение в 938 МВт днем, это означает, что отключения будут затрагивать и светло-серые зоны графика", - говорится в сообщении.

Он также прокомментировал жалобы потребителей, что, несмотря на отключение света, многие столичные ТЦ продолжают работать.

Наиболее вероятно, что ТЦ или магазины имеют альтернативные источники энергии. Здесь позаботились об обеспечении светом заранее, поскольку понимают, что это и рабочие места, и комфорт для клиентов, и возможность для них же подзарядиться, погреться. Я лично знаю несколько таких торговых центров и считаю, что их желание иметь свет и делиться им – важно и похвально", - объясняет Коваленко.

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