В Ярославской области РФ взорвался магистральный газопровод
В Ярославской области России произошел взрыв на газопроводе, из-за чего возник огромный пожар
Об этом сообщают российские СМИ.
РИА "Новости" отмечает, что произошло возгорание газопровода в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области. Спасатели якобы установили, что произошел "разрыв газопровода диаметром около одного метра".
Также в агентстве заявили, что сработала аварийная система и пожар быстро был потушен. В то же время в сети уже появилось видео с несколькометровым пламенем на месте взрыва.
Издание утверждает, что причиной взрыва на газопроводе Ярославской области стал разрыв в соединениях частей газопровода. Взрыв произошел на резервной нити подводного перехода магистрального газопровода "Ухта – Торжок 3" через Волгу.
В результате взрыва, предварительно, никто не пострадал.
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