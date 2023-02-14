В Ярославской области РФ взорвался магистральный газопровод

Об этом сообщают российские СМИ.

РИА "Новости" отмечает, что произошло возгорание газопровода в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области. Спасатели якобы установили, что произошел "разрыв газопровода диаметром около одного метра".

Также в агентстве заявили, что сработала аварийная система и пожар быстро был потушен. В то же время в сети уже появилось видео с несколькометровым пламенем на месте взрыва.

Издание утверждает, что причиной взрыва на газопроводе Ярославской области стал разрыв в соединениях частей газопровода. Взрыв произошел на резервной нити подводного перехода магистрального газопровода "Ухта – Торжок 3" через Волгу.

В результате взрыва, предварительно, никто не пострадал.