В Яремче автомобиль слетел с дороги в обрыв: погибли четыре человека
В Яремче Ивано-Франковской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие
Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
Авария произошла в Яремче - автомобиль слетел с дороги в обрыв.
"Предварительно следователи установили, что автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел с дороги в обрыв. В транспортном средстве находились четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков. Полицейские устанавливают также возраст и место жительства погибших", - говорится в сообщении.
На месте продолжают работать все службы.
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