В японской больнице вспыхнул пожар, подтверждены 19 погибших
В результате пожара в психиатрической клинике в японском городе Осака погибли по меньшей мере 19 человек
Об этом сообщает Kyodo News.
Пожар в восьмиэтажном здании начался утром в пятницу, 17 декабря.
По предварительным данным пожарных, 27 эвакуированных из здания не подавали признаков жизни. В настоящее время подтверждена смерть 19 из них.
Спасатели ликвидировали пожар примерно через полчаса.
Источники издания сообщили, что пожар произошел из-за вытекшей из бумажного пакета жидкости, который принес 60-летний мужчина.
Также свидетели утверждают, что огонь загорелся вокруг бумажного пакета, который мужчина поставил у стойки регистрации клиники.
На место происшествия прибыли около 70 пожарных автомобилей и машин скорой помощи.
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