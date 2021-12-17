В японской больнице вспыхнул пожар, подтверждены 19 погибших

Об этом сообщает Kyodo News.



Пожар в восьмиэтажном здании начался утром в пятницу, 17 декабря.



По предварительным данным пожарных, 27 эвакуированных из здания не подавали признаков жизни. В настоящее время подтверждена смерть 19 из них.



Спасатели ликвидировали пожар примерно через полчаса.



Источники издания сообщили, что пожар произошел из-за вытекшей из бумажного пакета жидкости, который принес 60-летний мужчина.



Также свидетели утверждают, что огонь загорелся вокруг бумажного пакета, который мужчина поставил у стойки регистрации клиники.



На место происшествия прибыли около 70 пожарных автомобилей и машин скорой помощи.



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