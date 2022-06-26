Об этом сообщает maritimebulletin.net .

Все 25 членов экипажа, состоящего из граждан РФ, были сняты с охваченного огнем судна.

"Ангара" с грузом подержанных японских автомобилей следовала из порта Фусики во Владивосток.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало возгорание одного из автомобилей на палубе судна.

"Ангара" использовалась для транспортировки подержанных автомобилей из Японии в порты Дальнего Востока России, его грузоподъемность составляла до 600 авто.

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