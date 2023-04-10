В Японии заявили, что постоянно и с большим интересом следят за учениями Китая вокруг Тайваня
Правительство Японии озабочено военной деятельностью Китая в районе Тайваня и постоянно и с "большим интересом" следит за военными учениями
Об этом сказал главный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Reuters .
По его словам, Япония давно озабочена военной деятельностью Китая в этом районе, учитывая, насколько близки южные острова страны к Тайваню. Поэтому постоянно и с "большим интересом" следит за военными учениями КНР.
"Важность мира и стабильности в Тайваньском проливе важна не только для безопасности Японии, но и для стабильности международного сообщества в целом", - отмечает он.
- 8 апреля Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером палаты представителей.
- На второй день военных учений Китай имитировал точечные удары по ключевым целям и акватории Тайваня, в свою очередь правительство острова заявило об активизации китайской авиации.
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