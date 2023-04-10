Об этом сказал главный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Reuters .

По его словам, Япония давно озабочена военной деятельностью Китая в этом районе, учитывая, насколько близки южные острова страны к Тайваню. Поэтому постоянно и с "большим интересом" следит за военными учениями КНР.

"Важность мира и стабильности в Тайваньском проливе важна не только для безопасности Японии, но и для стабильности международного сообщества в целом", - отмечает он.