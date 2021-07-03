В Японии в результате оползня засыпало 80 домов, 2 человека погибли, 19 - пропали без вести

Об этом сообщает NHK .

Трагедия произошла в курортном городе Атами, в японской префектуре Сидзуока. Представитель префектуры заявил, что по меньшей мере 19 человек пропали без вести. При этом неназванный источник в японском агентстве по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями заявил, что число пропавших без вести может достигнуть 100 человек.

Мэр Атами Сакаэ Сайто заявил, что повреждені около 300 зданий в городе, 80 домов полностью засыпало землей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb