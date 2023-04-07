В Японии в море упал военный вертолет, десять человек разыскивают спасатели

Об этом информирует Reuters .

Военно-транспортный вертолет Black Hawk исчез с радаров после того, как покинул базу сухопутных сил самообороны на острове Миякодзима.

Вблизи Миякодизмы часто проходят корабли военно-морских сил Китая, направляющиеся к Тихому океану из Восточнокитайского моря. С 2019 года на острове разместили мобильные противокорабельные ракетные установки GSDF. Так на фоне напряжения вокруг встречи президента Тайваня Цаи Инг и спикера палаты представителей США Кевина Маккарти за последние четыре дня мимо Миякодзимы проплыли по меньшей мере три китайских корабля.

Однако не сообщают, принимал ли вертолет участие в отслеживании военной деятельности Китая. При этом подчеркнули, что приоритетом правительства сейчас является спасение находившихся на борту пострадавших.

Береговая охрана, военные корабли и самолеты уже нашли в воде обломки вертолета. Сейчас разыскивают четырех членов экипажа и шестерых пассажиров.