В Японии в море упал военный вертолет, десять человек разыскивают спасатели
В четверг, 6 апреля, у острова Миякодзима упал в море военный вертолет, на борту которого находились шесть пассажиров и четверо членов экипажа. В настоящее время идет поисково-спасательная операция
Об этом информирует Reuters .
Военно-транспортный вертолет Black Hawk исчез с радаров после того, как покинул базу сухопутных сил самообороны на острове Миякодзима.
Вблизи Миякодизмы часто проходят корабли военно-морских сил Китая, направляющиеся к Тихому океану из Восточнокитайского моря. С 2019 года на острове разместили мобильные противокорабельные ракетные установки GSDF. Так на фоне напряжения вокруг встречи президента Тайваня Цаи Инг и спикера палаты представителей США Кевина Маккарти за последние четыре дня мимо Миякодзимы проплыли по меньшей мере три китайских корабля.
Однако не сообщают, принимал ли вертолет участие в отслеживании военной деятельности Китая. При этом подчеркнули, что приоритетом правительства сейчас является спасение находившихся на борту пострадавших.
Береговая охрана, военные корабли и самолеты уже нашли в воде обломки вертолета. Сейчас разыскивают четырех членов экипажа и шестерых пассажиров.
- 6 апреля стало известно, что в этом сезоне в рамках борьбы с распространением птичьего гриппа японским аграриям пришлось забить около 17 миллионов цыплят. В стране не хватает специально отведенных мест, чтобы их хоронить.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.2
Покупка 37.2Продажа 38.07
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.13
- Актуальное
- Важное