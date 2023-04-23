В Японии ускорят разработку подводных дронов для защиты от Китая, - Kyodo

Об этом пишет Kyodo.

В новой версии Базового плана по океанской политике правительство премьер-министра Фумио Кишиды предупредило: усиление Китая быстро изменило военный баланс в Индо-Тихоокеанском регионе.

В проекте предлагается развитие подводных дронов и содействие использованию энергии океана, например энергии ветра.

Ожидается, что правительство одобрит новую редакцию политики уже в этом месяце.

"Просматривая текущую версию, Токио обратился в Пекин по имени, поскольку китайские корабли береговой охраны неоднократно заходили в японские территориальные воды в Восточно-Китайском море", - утвердили журналисты.