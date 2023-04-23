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В Японии ускорят разработку подводных дронов для защиты от Китая, - Kyodo

23 апреля, 2023 воскресенье
07:20
Мир Япония

Япония пообещала способствовать развитию беспилотных подводных дронов для укрепления морской безопасности на фоне растущего военного присутствия Китая

Об этом пишет Kyodo.

В новой версии Базового плана по океанской политике правительство премьер-министра Фумио Кишиды предупредило: усиление Китая быстро изменило военный баланс в Индо-Тихоокеанском регионе.

В проекте предлагается развитие подводных дронов и содействие использованию энергии океана, например энергии ветра.

Ожидается, что правительство одобрит новую редакцию политики уже в этом месяце.

"Просматривая текущую версию, Токио обратился в Пекин по имени, поскольку китайские корабли береговой охраны неоднократно заходили в японские территориальные воды в Восточно-Китайском море", - утвердили журналисты.

  • Военнослужащие Японии получили приказ о подготовке к возможному удару баллистической ракетой со стороны Северной Кореи.
Китай
Япония
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