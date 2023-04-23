В Японии ускорят разработку подводных дронов для защиты от Китая, - Kyodo
Япония пообещала способствовать развитию беспилотных подводных дронов для укрепления морской безопасности на фоне растущего военного присутствия Китая
Об этом пишет Kyodo.
В новой версии Базового плана по океанской политике правительство премьер-министра Фумио Кишиды предупредило: усиление Китая быстро изменило военный баланс в Индо-Тихоокеанском регионе.
В проекте предлагается развитие подводных дронов и содействие использованию энергии океана, например энергии ветра.
Ожидается, что правительство одобрит новую редакцию политики уже в этом месяце.
"Просматривая текущую версию, Токио обратился в Пекин по имени, поскольку китайские корабли береговой охраны неоднократно заходили в японские территориальные воды в Восточно-Китайском море", - утвердили журналисты.
- Военнослужащие Японии получили приказ о подготовке к возможному удару баллистической ракетой со стороны Северной Кореи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное