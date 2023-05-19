В Японии стартует саммит G7: в СНБО Украины подтвердили личный визит Зеленского

Об этом сообщает Kyodo .

В эфире телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский лично приедет.

"Кто бы сомневался, что наш президент там (на саммите G7 в Хиросиме – ред.) не будет присутствовать. Мы были уверены, что наш президент там, где нужно стране, в любой точке мира обязательно будет находиться для того, чтобы решать вопросы стойкости нашей страны", – сказал он.

Данилов добавил, что на саммите будут приниматься очень важные вещи, и поэтому физическое присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания интересов Украины.

"Это помогает объяснять, предоставлять четкие предложения и аргументацию событий, происходящих на территории нашей страны. Когда человек находится где-то далеко за океаном - не всегда есть понимание и ощущение, что происходит здесь. Именно физическое присутствие президента крайне важно на таких мероприятиях" , - подытожил секретарь СНБО.

В начале саммита лидеры Большой Семерки впервые вместе посетили музей, где хранятся свидетельства последствий взрыва атомной бомбы, которую военные США сбросили на этот город в 1945 году.

После посещения музея лидеры прошли в кенотаф жертвам атомной бомбардировки в парке и возложили цветы. До этого еще не было случаев, чтобы все лидеры G7 вместе посещали музей.

Премьер-министр Японии Фумио Кишида, председательствующий на встрече, избрал ядерное разоружение ключевым пунктом повестки дня саммита на фоне ядерного шантажа РФ в войне в Украине и наращивания ядерных сил со стороны Китая.

Он подчеркнул необходимость того, чтобы лидеры внимательно присмотрелись к "реальности" использования атомной бомбы.

Байден является вторым действующим президентом США, побывавшим в Хиросиме. Первым, кто сделал это, был Барак Обама, посетивший город в 2016 году, но такие визиты остаются деликатными, потому что в США многие считают сброшенные на Японию две атомные бомбы необходимостью, которая должна была произойти, чтобы завершить Вторую мировую войну.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершили первые в истории визиты в Хиросиму действующих лидеров своих стран.

Япония остается единственной страной в мире, подвергшейся атомной бомбардировке. Но, стремясь избавить мир от ядерного оружия, эта азиатская страна, оцепленная непредсказуемыми Китаем, Россией и Северной Кореей, для защиты полагается на ядерный зонтик США.

Коллекция музея Хиросимы хранит около 100 000 реликвий, фотографий и других предметов, включая обгоревшую и потрепанную одежду, обугленные коробки для обеда и человеческие волосы, выпавшие из-за радиационного облучения.