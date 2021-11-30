В Японии спасли мужчину, который 22 часа дрейфовал в открытом море
Возле побережья Японии спасли 69-летнего мужчину после того, как он провел 22 часа в открытом море
Об этом сообщает The Guardian .
Один из японских чиновников назвал спасение "чудом".
Лодка мужчины перевернулась в субботу, 27 ноября, вблизи юго-западной префектуры Кагосима, когда она направлялась к острову Якусима.
Ему удалось позвонить коллеге на острове, чтобы предупредить его. Однако мужчину нашли только через сутки, когда спасатели заметили его сидящим на двигателе своей опрокинутой лодки.
"Он был в море один 22 часа. Я поражен его навыками выживания", - сказал представитель береговой охраны.
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