В Японии спасли мужчину, который 22 часа дрейфовал в открытом море

Об этом сообщает The Guardian .



Один из японских чиновников назвал спасение "чудом".



Лодка мужчины перевернулась в субботу, 27 ноября, вблизи юго-западной префектуры Кагосима, когда она направлялась к острову Якусима.



Ему удалось позвонить коллеге на острове, чтобы предупредить его. Однако мужчину нашли только через сутки, когда спасатели заметили его сидящим на двигателе своей опрокинутой лодки.



"Он был в море один 22 часа. Я поражен его навыками выживания", - сказал представитель береговой охраны.



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