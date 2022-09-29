В Японии создали работа с искусственным интеллектом, способным понимать смех
Группа исследователей из Киотского университета в Японии показала человекообразную работу, которая понимает юмор и может смеяться
Об этом сообщает NHK .
В среду, 28 сентября, группа исследователей во главе с доцентом Инуэ Кодзи из Высшей школы информатики Киотского университета представила своего робота-гуманоида мира.
Они добавили к искусственному интеллекту к уже созданному андроиду, который мог вести простые разговоры. Теперь модифицированный робот может анализировать смех. Он настраивается на человеческий голос и, естественно, смеется. Во время воспроизведения смеха робот учитывает громкость и содержание разговора.
"Когда я впервые услышал, как робот смеется в нужный момент, мне показалось, что мы действительно можем общаться друг с другом", - отметил Инуэ Кодзи. Он надеется, что такие работы, как этот, смогут стать ценными помощниками людей, в частности, по мере старения общества.
Далее команда планирует изучать влияние совместного смеха на психику человека.
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