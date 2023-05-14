В Японии собираются списать более 100 истребителей F-15J Eagle

Об этом сообщает The Aviation Geek Club

Хироси Иде, президент корпорации IHI, заявил, что воздушные силы самообороны Японии снимут с эксплуатации истребители F-15J Eagle. На вооружении японских ВВС находится 200 истребителей F-15J, половина из которых не прошла модернизацию по программе многоступенчатого усовершенствования (MSIP).

Соответствующая модернизация самолета позволяет нести современные ракеты класса "воздух-воздух". Из-за того, что F-15J Eagles не были модернизированы, ВВС Японии сдадут устаревшие самолеты на металлолом.

Также отмечается, что F-15 будет заменен американским истребителем пятого поколения F-35 Lightning II производства Lockheed Martin.