В Японии собираются списать более 100 истребителей F-15J Eagle
В Японии планируется списать около сотни истребителей четвертого поколения F-15J Eagle. Их заменят американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II
Об этом сообщает The Aviation Geek Club
Хироси Иде, президент корпорации IHI, заявил, что воздушные силы самообороны Японии снимут с эксплуатации истребители F-15J Eagle. На вооружении японских ВВС находится 200 истребителей F-15J, половина из которых не прошла модернизацию по программе многоступенчатого усовершенствования (MSIP).
Соответствующая модернизация самолета позволяет нести современные ракеты класса "воздух-воздух". Из-за того, что F-15J Eagles не были модернизированы, ВВС Японии сдадут устаревшие самолеты на металлолом.
Также отмечается, что F-15 будет заменен американским истребителем пятого поколения F-35 Lightning II производства Lockheed Martin.
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