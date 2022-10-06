English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В Японии снова воздушная тревога: Северная Корея запустила две ракеты малой дальности
Обновлено

В Японии снова воздушная тревога: Северная Корея запустила две ракеты малой дальности

6 октября, 2022 четверг
01:43
Мир

6 октября Северная Корея снова запустила баллистические ракеты в сторону Японии, это уже шестой запуск ракеты со стороны Северной Кореи за 12 дней.

Об этом сообщает Офис премьер-министра Японии.
"Чрезвычайное уведомление. Северная Корея выпустила вероятно баллистическую ракету. Следите за обновлениями", – говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону своего восточного побережья в направлении Японии после совместных ракетных учений Южной Кореи и США и возвращения американского авианосца в ответный регион. к недавним ракетным испытаниям Севера.

Запуск ракеты стал шестым за 12 дней и первым после того как Северная Корея запустила ракету средней дальности (IRBM) над Японией во вторник.

"Это уже шестой случай за короткий период, если учесть только те, что были с конца сентября, – сказал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида. – Это категорически нельзя терпеть".

Запуск состоялся примерно через час после того, как Северная Корея осудила Соединенные Штаты за разговоры с Советом Безопасности ООН о «справедливых мерах по противодействию Корейской народной армии на совместные южнокорейские и американские учения».

  • 4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии. Тогда в стране впервые с 2017 прозвучала воздушная тревога. Впоследствии оказалось, что это была баллистическая ракета средней дальности, упавшая в нейтральных водах в Тихом океане.
  • В субботу, 1 октября, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности по Восточному морю.
  • Ранее КНДР отрицала поставки оружия и боеприпасов России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Odrygenna_vojin
Автор
5 октября, 2022 среда
Герои Украины. Воин 103-й бригады Сил ТрО Шаман: приехал в отпуск, чтобы жениться
Френсіс Фукуяма
3 октября, 2022 понедельник
Политэкономист Фукуяма спрогнозировал коллапс в России "в ближайшие дни"
Путін на військовому параді у Москві
Автор Антин Борковский
4 октября, 2022 вторник
Наиболее вероятно, что ВСУ собьют ядерную ракету, - британский полковник Грант
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.93
  • EUR
    Покупка 38.9
    Продажа 40.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
6 октября
01:31
Оккупанты перебили и заминировали газопровод: в Харьковской области на 100 м газопровода обнаружили 104 мины
01:18
Российские власти вывезли в неизвестном направлении украинцев, пытавшихся выехать через РФ в Эстонию, – министр внутренних дел Ляенеметс
00:54
Начали с Ужгорода: в Украине создают карту названий, которые нужно декоммунизировать
00:15
Кот-д'Ивуар присоединится к Крымской платформе
2022, среда
5 октября
23:57
"Шахтер" забил, но проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов
23:46
"Мы купили БМП": Ким обнародовал видео сдачи в плен россиян
23:25
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 5 октября
23:12
В Лимане, Святогорске и Яровой в Донецкой области возобновили выплату пенсий
23:05
МИД
"Предлагаем ЕС, государствам G7 и другим партнерам рассмотреть введение санкций против Росатома": в МИД Украины отреагировали на попытку присвоения ЗАЭС Россией
23:01
ВСУ освободили в Херсонской области Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку, - Зеленский
22:48
За убийством Дугиной могут стоять украинские власти, - The New York Times со ссылкой на разведку США
22:36
Враг обстрелял Сумщину из артиллерии и минометов – 35 приходов
22:24
однополый брак
В Словении легализовали однополые браки
22:10
Радиодиктант национального единства-2022 напишет Ирина Цилык, а будет читать Ада Роговцева
22:08
"Лейпциг" уверенно победил "Селтик" в матче соперников "Шахтера" в ЛЧ
21:58
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
За сутки ВСУ выстреливают снарядов больше, чем предприятия США могут изготовить за месяц. Колонка Сергея Згурца
21:51
Из частного зоопарка возле Лимана спасли контуженого медведя
21:49
Кадыровцы обворовывают больницу в Рубежном
В Луганской области оккупанты сделали из школы военный госпиталь. Все из-за большого количества раненых
21:34
Обновлено
Путин издал указ о передаче ЗАЭС под контроль России
21:16
Кирилл Шевченко
Зеленский внес в парламент представление об уходе Шевченко с должности главы НБУ
20:59
На ЗАЭС планируют перезапустить один из шести энергоблоков, – МАГАТЭ
20:52
В Луганской области украинские войска деоккупировали уже шесть населенных пунктов - Гайдай
20:49
Более 650 заключенных из исправительных колоний Ставропольского края согласились воевать с Украиной
20:41
В Энергодаре оккупанты заставляют работников ЗАЭС получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с Росатомом
20:33
В Херсонской области россияне пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр
20:25
В деоккупированном Лимане в Донецкой области нашли захоронение более 50 гражданских, - hromadske
20:17
Коронация Чарльза III состоится в Лондоне 3 июня, - Bloomberg
20:11
Глава МАГАТЭ Гросси едет в Киев: есть необходимость в создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС
20:08
SpaceX отправила на Международную космическую станцию российскую космонавтку
20:08
Чехия Украина
Чехия передаст Украине тяжелую технику, – министр обороны Чернохова
20:03
Верховная Рада
Верховная Рада не выплачивает зарплату нардепам, выехавшим из страны без причин
20:01
Анонс
Ядерная угроза: как сохранить здоровую психику? Юрий Прохасько в онлайн-проекте "Имена собственные"
19:58
С начала суток Россия нанесла 3 ракетных и 2 авиационных удара по территории Украины
19:45
Флаг Литвы
Литва потратит на нужды Украины около 3 млн евро, которые предназначались для Афганистана
19:39
Россия не прекращает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб
19:29
Суд отказался арестовать экс-заместителя Ульяны Супрун Павла Ковтонюка
19:28
Строительство стены на границе Финляндии и России начнется до конца года, - СМИ
19:24
На освобожденной Харьковщине обнаружили замученных и скованных наручниками двух мужчин
19:08
Россия высылает поверенную в дела Литвы и приостанавливает работу культурного центра посольства
19:06
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV