Об этом сообщает Офис премьер-министра Японии.

"Чрезвычайное уведомление. Северная Корея выпустила вероятно баллистическую ракету. Следите за обновлениями", – говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону своего восточного побережья в направлении Японии после совместных ракетных учений Южной Кореи и США и возвращения американского авианосца в ответный регион. к недавним ракетным испытаниям Севера.

Запуск ракеты стал шестым за 12 дней и первым после того как Северная Корея запустила ракету средней дальности (IRBM) над Японией во вторник.

"Это уже шестой случай за короткий период, если учесть только те, что были с конца сентября, – сказал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида. – Это категорически нельзя терпеть".

Запуск состоялся примерно через час после того, как Северная Корея осудила Соединенные Штаты за разговоры с Советом Безопасности ООН о «справедливых мерах по противодействию Корейской народной армии на совместные южнокорейские и американские учения».

4 октября Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии. Тогда в стране впервые с 2017 прозвучала воздушная тревога. Впоследствии оказалось, что это была баллистическая ракета средней дальности, упавшая в нейтральных водах в Тихом океане.

В субботу, 1 октября, Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности по Восточному морю.

Ранее КНДР отрицала поставки оружия и боеприпасов России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb