В Японии снегопады привели к отмене сотен авиарейсов и поездов

Об этом пишет The Japan Times .



В частности, авиакомпании Japan Airlines Co и All Nippon Airways Co временно остановили более 140 рейсов в и из Хоккайдо и других городов. Hokkaido Railway Co отменила все железнодорожные рейсы в и с вокзала Саппоро.



Утром 21 февраля в Сапоро и других районах Хокайдо отменили более 970 из примерно 1230 поездов.



По прогнозам синоптиков, к утру 22 февраля около Сапоро выпадет около 50 см снега, что может привести к приостановке еще большего количества железнодорожных маршрутов. В столице Хокайдо в сутки толщина снежного покрова достигла 11 см. В Хокурике обещают до 70 см снега 22 февраля, а в Канто-Кошине - 50 см.



Также в Хокайдо и Тохоке ветер может достичь 126 км/ч, а волны океана в Хокайдо, Тохоке и Хокурике – 6 м высотой.



В результате непогоды в Хокайдо уже произошло несколько ДТП с пострадавшими.

