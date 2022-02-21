В Японии снегопады привели к отмене сотен авиарейсов и поездов
На Севере Японии из-за сильных снегопадов массово отменили железнодорожные и авиарейсы
Об этом пишет The Japan Times .
В частности, авиакомпании Japan Airlines Co и All Nippon Airways Co временно остановили более 140 рейсов в и из Хоккайдо и других городов. Hokkaido Railway Co отменила все железнодорожные рейсы в и с вокзала Саппоро.
Утром 21 февраля в Сапоро и других районах Хокайдо отменили более 970 из примерно 1230 поездов.
По прогнозам синоптиков, к утру 22 февраля около Сапоро выпадет около 50 см снега, что может привести к приостановке еще большего количества железнодорожных маршрутов. В столице Хокайдо в сутки толщина снежного покрова достигла 11 см. В Хокурике обещают до 70 см снега 22 февраля, а в Канто-Кошине - 50 см.
Также в Хокайдо и Тохоке ветер может достичь 126 км/ч, а волны океана в Хокайдо, Тохоке и Хокурике – 6 м высотой.
В результате непогоды в Хокайдо уже произошло несколько ДТП с пострадавшими.
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