В Японии сломали правительственную почту: подозревают китайских хакеров
Китайская группировка хакеров подозревается во взломе электронной почты Центра секретариата правительства Японии и получении незаконного доступа к служебной переписке
Об этом информирует NHK .
Издание отмечает, что Центр кибербезопасности использует для служебной переписки одну из американских защищенных систем. В июне он нашел проблемы с работой электронной почты.
По данным предварительного расследования, был обнаружен утечка данных. Он связан с электронными письмами, отправленными и полученными с начала октября 2022 года до середины июня 2023 года.
Компания по кибербезопасности Mandiant отмечает, что госорганы и другие организации по всему миру, пользующиеся аналогичной американской системой электронной почты, примерно с октября прошлого года стали мишенью хакеров. Они использовали так называемую "уязвимость нулевого дня", чтобы незаконно проникнуть в систему.
В изломе электронной почты подозревают группировку UNC4841. С высокой вероятностью оно может проводить кибератаки и кампании по кибершпионажу в пользу китайского правительства.
В Центре кибербезопасности японского правительства считают, что целью излома был сбор конфиденциальной информации. В настоящее время идет расследование.
- 3 августа стало известно, что российские хакеры используют Microsoft Teams для воровства учетных данных, маскируясь под техническую поддержку. Они попытались проникнуть в десятки глобальных организаций.
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