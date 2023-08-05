Об этом информирует NHK .

Издание отмечает, что Центр кибербезопасности использует для служебной переписки одну из американских защищенных систем. В июне он нашел проблемы с работой электронной почты.

По данным предварительного расследования, был обнаружен утечка данных. Он связан с электронными письмами, отправленными и полученными с начала октября 2022 года до середины июня 2023 года.

Компания по кибербезопасности Mandiant отмечает, что госорганы и другие организации по всему миру, пользующиеся аналогичной американской системой электронной почты, примерно с октября прошлого года стали мишенью хакеров. Они использовали так называемую "уязвимость нулевого дня", чтобы незаконно проникнуть в систему.

В изломе электронной почты подозревают группировку UNC4841. С высокой вероятностью оно может проводить кибератаки и кампании по кибершпионажу в пользу китайского правительства.

В Центре кибербезопасности японского правительства считают, что целью излома был сбор конфиденциальной информации. В настоящее время идет расследование.