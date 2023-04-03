Об этом сообщает BBC .

Известно, что Сакамото является соучредителем группы Yellow Magic Orchestra (YMO) вместе с Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаши. Коллектив первым стал использовать компьютеры и электронные музыкальные инструменты, включая синтезаторы, создав жанр техно-поп.

В 1983 году Сакамото снялся в фильме "С Рождеством, мистер Лоуренс" вместе с известным британским музыкантом Дэвидом Боуи. За музыку к фильму "Последний император" (1987) Сакамото получил премии "Оскар", "Грэмми" и "Золотой глобус".

Добавляется, что в Японии композитор также был известен как борец за защиту окружающей среды.