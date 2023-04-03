В Японии скончался лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" композитор Рюити Сакамото
Известный японский композитор и продюсер, лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" Рюити Сакамото скончался в возрасте 71 года
Об этом сообщает BBC .
Известно, что Сакамото является соучредителем группы Yellow Magic Orchestra (YMO) вместе с Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаши. Коллектив первым стал использовать компьютеры и электронные музыкальные инструменты, включая синтезаторы, создав жанр техно-поп.
В 1983 году Сакамото снялся в фильме "С Рождеством, мистер Лоуренс" вместе с известным британским музыкантом Дэвидом Боуи. За музыку к фильму "Последний император" (1987) Сакамото получил премии "Оскар", "Грэмми" и "Золотой глобус".
Добавляется, что в Японии композитор также был известен как борец за защиту окружающей среды.
- В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе объявили победителей премии "Оскар". Лучшим фильмом стал "Все всегда и одновременно".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное