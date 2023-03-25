В Японии российским и китайским ученым запретили участвовать в исследованиях космических технологий

Об этом информирует Kyodo News .

Так, Институт космических наук и астронавтики установил новые стандарты приема иностранных исследователей и студентов. Они вступили в силу в прошлом году.

Новые стандарты предполагают усиление защиты конфиденциальности технологической информации, которую могут использовать в военных целях. В частности, они являются частью усилий по предотвращению доступа иностранных агентств, разрабатывающих оружие массово уничтожения, к технологиям, используемым в ракетах и спутниках.

Также отмечают, что кроме российских и китайских ученых, участвовать в исследованиях запрещено специалистам из Северной Кореи, Ирана, Ирака и Белоруссии. В то же время, для исследователей и студентов из Китая, Индии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии действуют исключения: если они имеют выдающиеся научные достижения в исследовании космических технологий, их могут допустить к научно-исследовательской работе в любом из направлений, кроме инженерного.

Кроме того, новые стандарты предусматривают две группы ученых. В первую входят США, Великобритания, Франция и Германия - они имеют право участвовать во всех областях исследований. Во вторую группу входят Южная Корея, Турция и Южная Африка - они имеют право участвовать в научно-исследовательской работе при наличии разрешения руководителя института, однако их не допускают в инженерную отрасль.

Все те, кого допустили к исследованиям к внедрению новых стандартов, изменения не касаются.

Институт космических наук также будет рассматривать, принимать ли к себе японских граждан или иностранцев, долго проживавших в Японии. Также будет рассматриваться вопрос получения ими стипендии или других финансовых преимуществ от зарубежных правительств.