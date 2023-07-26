Об этом информирует Reuters .

Данные министерства внутренних дел свидетельствуют, что количество населения Японии уменьшилось во всех 47 префектурах в общей сложности на 800 тысяч человек и составляет 122,42 миллиона.

В то же время количество иностранцев, проживающих в Японии, достигло рекордных 2,99 миллиона, что на 10,7% больше, чем в прошлом. Кроме того, это самый большой прирост иностранного населения за последние 10 лет. Больше всего иностранцев проживает в Токио - почти 581 112 человек, то есть 4,2% всех жителей столицы.

Население страны начало сокращаться с 2008 г. в связи с низким уровнем рождаемости. Правительство стремится решить эту проблему разными способами, в том числе путем трудоустройства женщин.

Кроме того, премьер-министр Японии определил своим основным приоритетом борьбу с сокращением рождаемости. Его правительство планирует выделять около 25 млрд долларов в год на уход за детьми и другие меры по поддержке родителей.