В Японии разрабатывают устройство, которое будет распознавать эмоции для повышения безопасности водителей
Производитель электронной продукции NEC разрабатывает наручное устройство, предназначенное для повышения безопасности управления. Он будет способен воспринимать сигналы, позволяющие распознавать эмоции водителя
Об этом пишет NHK.
Указывается, что устройство может распознавать возбуждение, нервозность и сильную усталость. Компания уже протестовала его на водителях такси. Разработчики надеются начать практическое использование этой технологии в 2025 году.
NEC планирует анализировать собранные данные для отслеживания изменений в физическом и эмоциональном состоянии водителя за рулем, а также использовать эту информацию для помощи транспортным и логистическим компаниям в повышении уровня безопасности на дорогах.
Между тем производитель мотоциклов Yamaha Motor сообщил, что он добился успехов в разработке технологии распознавания эмоций с помощью искусственного интеллекта. Устройство в виде пояса улавливает поступающие в сердце электрические сигналы, а искусственный интеллект анализирует эти данные и предусматривает изменения настроения.
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