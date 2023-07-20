Об этом пишет NHK.

Указывается, что устройство может распознавать возбуждение, нервозность и сильную усталость. Компания уже протестовала его на водителях такси. Разработчики надеются начать практическое использование этой технологии в 2025 году.

NEC планирует анализировать собранные данные для отслеживания изменений в физическом и эмоциональном состоянии водителя за рулем, а также использовать эту информацию для помощи транспортным и логистическим компаниям в повышении уровня безопасности на дорогах.

Между тем производитель мотоциклов Yamaha Motor сообщил, что он добился успехов в разработке технологии распознавания эмоций с помощью искусственного интеллекта. Устройство в виде пояса улавливает поступающие в сердце электрические сигналы, а искусственный интеллект анализирует эти данные и предусматривает изменения настроения.