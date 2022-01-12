В Японии провели испытания корабля, которым управляет искусственный интеллект
Япония опробовала судно, которым управляет искусственный интеллект
Об этом пишет NHK.
Двадцатиметровый 19-тонный катер, управляемый искусственным интеллектом, отправился в тестовый рейс в Токийском заливе, пройдя от порта города Йокосука до одного из безлюдных островов в 1,7 км от побережья.
Издание сообщает, что искусственный интеллект применяет многие камеры и датчики, которые анализируют направление ветра и местонахождение соседних кораблей.
Группа исследователей, в которую входят фонд Nippon Foundation и разработчик катера, собираются продолжить проверять безопасность, а их цель - начать использование малых автономных пассажирских судов до 2025 года.
Издание отмечает, что японское судоходство испытывает недостаток персонала, поэтому исследователи считают, что искусственный интеллект скоро заменит людей в выполнении многих задач на пассажирских кораблях.
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