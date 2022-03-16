В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3
У побережья Фукусимы на севере Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3
Об этом сообщает Associated Press.
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло вечером в среду, 16 марта. Японское метеорологическое агентство сообщило, что землетрясение произошло на глубине 60 км под уровнем моря.
Этот регион является частью северной Японии, которая была разрушена смертельным землетрясением магнитудой 9 баллов и цунами 11 лет назад, что также привело к аварии на Фукусимской АЭС. Землетрясение произошло лишь через несколько дней после того, как в марте 2011 года в этом районе отметили 11-ю годовщину катастрофы.
Агентство обнародовало рекомендации по цунами по налету моря до метра в частях префектур Мияги и Фукусима. Национальное телевидение NHK сообщило, что цунами, возможно, уже охватило некоторые районы.
Землетрясение всколыхнуло значительную часть восточной Японии, включая Токио, где сильно тряслись здания. Сообщений о пострадавших или разрушениях пока нет.
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