Об этом сообщает Japan Today.

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в центральной части региона Исикава на глубине 12 километров. Синоптики предупредили жителей о возможных подземных толчках и оползнях в ближайшие дни, но заявили, что риска цунами нет.

Спикер правительства Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам в столице Токио, что один человек погиб, а также "несколько сообщений об обрушении зданий".

Пострадавший упал с лестницы, сообщил AFP представитель кризисного управления в Сузу, добавив, что еще 21 человек получил ранения.

Местное агентство по управлению пожарами и стихийными бедствиями сообщило, что по меньшей мере три здания были разрушены, а два человека оказались в ловушке внутри. Одного вытащили из-под завалов и отправили в больницу, другой искали спасатели.

По данным Japan Railway, сверхскоростные поезда Синкансен были приостановлены между городами Нагано и Канадзава, но их движение было восстановлено менее чем через два часа.

Министр по предотвращению стихийных бедствий Японии Коити Тани заявил, что поступали сообщения о многочисленных оползнях, и некоторые местные жители скрылись в приютах для эвакуации.