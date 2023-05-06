В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5: один человек погиб, 21 – ранено
В Японии произошло сильное землетрясение, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и 21 получили ранения, также понес разрушения ряд зданий
Об этом сообщает Japan Today.
По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение магнитудой 6,5 произошло в центральной части региона Исикава на глубине 12 километров. Синоптики предупредили жителей о возможных подземных толчках и оползнях в ближайшие дни, но заявили, что риска цунами нет.
Спикер правительства Хирокадзу Мацуно сообщил журналистам в столице Токио, что один человек погиб, а также "несколько сообщений об обрушении зданий".
Пострадавший упал с лестницы, сообщил AFP представитель кризисного управления в Сузу, добавив, что еще 21 человек получил ранения.
Местное агентство по управлению пожарами и стихийными бедствиями сообщило, что по меньшей мере три здания были разрушены, а два человека оказались в ловушке внутри. Одного вытащили из-под завалов и отправили в больницу, другой искали спасатели.
По данным Japan Railway, сверхскоростные поезда Синкансен были приостановлены между городами Нагано и Канадзава, но их движение было восстановлено менее чем через два часа.
Министр по предотвращению стихийных бедствий Японии Коити Тани заявил, что поступали сообщения о многочисленных оползнях, и некоторые местные жители скрылись в приютах для эвакуации.
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