В Японии произошло извержение одного из самых активных вулканов мира
В Японии произошло извержение вулкана Сакура-дзима, в результате чего в воздухе над островом Кюсю появились большие клубы дыма и пепла
Об этом сообщает The National.
Вулкан Сакура-дзима расположен на самом южном главном острове Кюсю и считается одним из самых активных вулканов в мире.
Отмечается, что вулкан находится у побережья города Кагосимы, население которого около 600 тыс. человек. Известно, что этот вулкан считается опасным и метеорологи за ним тщательно следят.
Уточняется, что его наибольшие извержения произошли между 1471 и 1476 гг. и в 1914 году.
Предупреждение об угрозе цунами также было объявлено в нескольких странах, включая Японию и США.
- Напомним, в результате извержения вулкана Тонга частично оказалась под водой, на одном из островов были разрушены все дома. Также остров Тонга на месяц остался без интернета.
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