В Японии произошло извержение одного из самых активных вулканов мира

Об этом сообщает The National.



Вулкан Сакура-дзима расположен на самом южном главном острове Кюсю и считается одним из самых активных вулканов в мире.



Отмечается, что вулкан находится у побережья города Кагосимы, население которого около 600 тыс. человек. Известно, что этот вулкан считается опасным и метеорологи за ним тщательно следят.



Уточняется, что его наибольшие извержения произошли между 1471 и 1476 гг. и в 1914 году.



Предупреждение об угрозе цунами также было объявлено в нескольких странах, включая Японию и США.

Напомним, в результате извержения вулкана Тонга частично оказалась под водой, на одном из островов были разрушены все дома. Также остров Тонга на месяц остался без интернета.

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