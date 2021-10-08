В Японии представили электрический самолет с вертикальным взлетом
Компания Tetra Aviation представила свой электрический самолет Mk-5, который может взлетать вертикально
Об этом сообщает New Atlas .
Компания планирует в конце следующего года продавать первые модели.
Самолет рассчитан на перевозку одного человека весом до 90 кг.
Максимальная скорость не превышает 160 км / ч. Благодаря наличию электробатареи Mk-5 может пролететь до 160 км на одной зарядке.
Стоимость самолета пока неизвестна.
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