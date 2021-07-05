В Японии после оползней пропали более 100 человек
В Японии по меньшей мере три человека погибли и более 100 пропали без вести после оползней
Об этом сообщает Reuters.
Оползни затронули более сотни зданий в Атами, где расположены курорты с горячими источниками. Курорт находится на крутом склоне.
Оползни в Японии произошли после мощного ливня. Из-за разрушенных домов у спасателей есть опасения относительно роста числа погибших.
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