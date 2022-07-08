Об этом пишет CNN .

Инцидент произошел около 11:30 по местному времени в городе Нара, когда экс-премьер произносил речь в поддержку кандидатов от Либерально-демократической партии накануне предстоящих 10 июля выборов в верхнюю палату. Затем он должен был отправиться в Киото и префектуру Сайтама возле Токио.

По словам представителя Либерально-демократической партии, Синдзо Абэ получил ранения в грудь и потерял сознание. Политика доставили в больницу, а затем перевели в медицинский университет города Нара. Представитель пожарной службы отметил, что бывший премьер-министр находится в состоянии сердечно-легочной остановки. Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно отметил, что состояние Синдзо Абэ неизвестно.

Подозреваемый был задержан и обвинен в покушении на убийство. У него изъяли пистолет.

Справка: Синдзо Абэ дольше всего занимал должность со всех японских премьеров - в 2006 - 2007 годах и с 2012 по 2020 год. Затем он ушел в отставку по состоянию здоровья.

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