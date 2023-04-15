В Японии перед выступлением премьера Кишиды раздался взрыв

Об этом информирует NHK .

Кишида должен был выступить с речью в рыболовном порту Зогасаки в городе Вакаяма на юге Японии. Однако перед началом его выступления раздался взрыв.

Полиция оперативно эвакуировала премьер-министра и других людей с места происшествия. По данным правоохранителей, никто, в частности и Кишида, не пострадал.

Впоследствии полиция сообщила о задержании подозреваемого, предположительно бросившего взрывчатку в месте, где должен был выступить Кишида. Мужчину задержали на месте по подозрению в насильственном препятствии бизнесу, после чего доставили в полицейский участок для допроса.

Сообщается, что с места происшествия изъяты два предмета цилиндрической формы, вероятно, взрывные. По информации следствия, один из них взорвался на месте перед выступлением, а другой все еще был у мужчины, когда его задержали.

Отмечают, что японский премьер-министр упразднил выступление в рыболовном порту. Однако он выступит на городском вокзале, как и было запланировано.

"Сегодня и завтра кампания будет проведена, как и планировалось", – сказал Кишида высокопоставленному чиновнику Либерально-демократической партии.

Он добавил, что видел, как что-то бросают, однако не смог убежать, поскольку раздался взрыв.