В Японии перед выступлением премьера Кишиды раздался взрыв
В субботу, 15 апреля, перед выступлением премьер-министра Японии Фумио Кишиды произошел взрыв, после которого главу правительства эвакуировали
Об этом информирует NHK .
Кишида должен был выступить с речью в рыболовном порту Зогасаки в городе Вакаяма на юге Японии. Однако перед началом его выступления раздался взрыв.
Полиция оперативно эвакуировала премьер-министра и других людей с места происшествия. По данным правоохранителей, никто, в частности и Кишида, не пострадал.
Впоследствии полиция сообщила о задержании подозреваемого, предположительно бросившего взрывчатку в месте, где должен был выступить Кишида. Мужчину задержали на месте по подозрению в насильственном препятствии бизнесу, после чего доставили в полицейский участок для допроса.
Сообщается, что с места происшествия изъяты два предмета цилиндрической формы, вероятно, взрывные. По информации следствия, один из них взорвался на месте перед выступлением, а другой все еще был у мужчины, когда его задержали.
Отмечают, что японский премьер-министр упразднил выступление в рыболовном порту. Однако он выступит на городском вокзале, как и было запланировано.
"Сегодня и завтра кампания будет проведена, как и планировалось", – сказал Кишида высокопоставленному чиновнику Либерально-демократической партии.
Он добавил, что видел, как что-то бросают, однако не смог убежать, поскольку раздался взрыв.
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