Об этом сообщает Bloomberg.

Кадры, опубликованные в местных СМИ, показали, что воды вблизи Наго, известного своими пляжными курортами и кристально чистой водой, стали темно-красного цвета.

Пивоварня компании Orion Breweries обвинила в изменении цвета воды озера химический пропиленгликоль - органический бесцветный элемент, используемый в процессе охлаждения.

Пивоварня извинилась за "неудобства и беспокойство, которое вызвало у жителей поблизости и других заинтересованных сторон", и заявила, что примет меры для предотвращения повторения утечки.

Местная газета Okinawa Times процитировала местного чиновника здравоохранения, который сказал, что утечка не окажет серьезного влияния на окружающую среду.

Пропиленгликоль, который также используется в качестве пищевой добавки и в фармацевтической и косметической промышленности, Агентство США по реестру токсических веществ и заболеваний признало безопасным.