В Японии озеро приобрело красный цвет в результате утечки жидкости с пивзавода
В курортном городе Наго на юге Японии вода в озере стала красной после того, как с пивзавода вытекла в соседнюю реку охлаждающая жидкость, которая использовалась для регулирования температуры пивоваренного оборудования
Об этом сообщает Bloomberg.
Кадры, опубликованные в местных СМИ, показали, что воды вблизи Наго, известного своими пляжными курортами и кристально чистой водой, стали темно-красного цвета.
Пивоварня компании Orion Breweries обвинила в изменении цвета воды озера химический пропиленгликоль - органический бесцветный элемент, используемый в процессе охлаждения.
Пивоварня извинилась за "неудобства и беспокойство, которое вызвало у жителей поблизости и других заинтересованных сторон", и заявила, что примет меры для предотвращения повторения утечки.
Местная газета Okinawa Times процитировала местного чиновника здравоохранения, который сказал, что утечка не окажет серьезного влияния на окружающую среду.
Пропиленгликоль, который также используется в качестве пищевой добавки и в фармацевтической и косметической промышленности, Агентство США по реестру токсических веществ и заболеваний признало безопасным.
- В мае сообщалось, что во Львове хотят восстановить озеро на Замарстыновской, однако активисты боятся, что там вырастет Макдональдс.
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